РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В подмосковных Люберцах определились победители первенства по армлифтингу среди старшеклассников, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт» Сергей Агаджанян.

Накануне в школе №53 прошло II Первенство по армлифтингу среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений горокруга Люберцы, организованное заместителем председателя по молодежной политике «РосМолСпорт Московской области» Евгением Петровым. Спортивное мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

«Среди девушек в весовой категории до 60 килограммов победила ученица школы №53 Диана Ремп. На втором месте ученица школы №11 Екатерина Колюжнова. Третье место у учащейся школы №54 Алины Кулезневой», - сказал Агаджанян.

Он добавил, что в весовой категории свыше 60 килограммов лучшей стала ученица школы №53 Любовь Шерстнева. Среди юношей в весовой категории до 85 килограммов победил Эмин Зейналов из школы №20. Вторым стал учащийся щколы N55 Леонид Гречуха. На третьем месте Александр Чемесов из школы №54.

В категории свыше 85 килограммов победил Артур Муканов из школы №28. Евгений Смирнов из школы №53 завоевал второе место. Третье место досталось учащемуся школы №53 Давиду Матевосяну.