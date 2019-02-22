РИАМО - 22 фев. В подмосковном Щелкове спасатели ликвидировали возгорание в бытовке на Соколовском переезде, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:23 22 февраля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, Щелково, Соколовский переезд. В 13:07 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекались 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.