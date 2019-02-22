РИАМО - 22 фев. Силами МосОблЕИРЦ в 2018 году сбор по текущим начислениям за ЖКУ превысил 97%, также компания работает и как центр компетенций по сбору долгов прошлых лет: на начало 2019 года МособлЕИРЦ взыскивает дебиторскую задолженность в интересах более полусотни управляющих и ресурсоснабжающих организаций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В МособлЕИРЦ разработана методика и утвержден регламент работы по взысканию задолженности за ЖКУ. В отношении каждой группы должников применяется своя стратегия работы. Принимаются во внимание такие факторы, как «возраст» долга, его размер, поведение самого должника - готовность находить пути решения или игнорирование требований закона, его социальное и материальное положение», – отмечается в сообщении.

Компания использует все инструменты работы, от еженедельного мониторинга динамики долгов и заканчивая взаимодействием с судебными приставами в ходе исполнительного производства. Досудебные мероприятия – это автообзвон и «живой» обзвон должников, направление уведомлений и претензий в бумажном виде, рассылка СМС-уведомлений.

В частности, недавно СМС-уведомления о сумме задолженности и необходимости оплаты начали поступать должникам с именного номера - mosobleirc. Такая рассылка позволяет абоненту быть уверенным, что письмо - не спам, содержание сообщения внушает доверие и призывает неплательщиков к большей ответственности.

В 2018 году силами МособлЕИРЦ было отключено 93 тысячи неплательщиков за электроэнергию, чей общий долг достиг почти полутора миллиардов рублей. По итогам года после предупреждений и отключений, не дожидаясь предъявления судебного иска, должники вернули поставщикам электроэнергии почти полмиллиарда рублей.

Если неплательщик продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. За 2018 год по почти 30 тысячам исков, предъявленным МособлЕИРЦ, взыскано 476 миллионов рублей. Службой судебных приставов вынесено более 4 тысяч постановлений об ограничении выезда за границу, арестовано почти 6,5 тысяч счетов должников.

«Мы ведет кропотливую работу практически с каждым должником. Часто приходится «вручную» рассчитывать пени на каждого собственника, нередки случаи, когда по одному лицевому счету приходится подавать до 10 исков – например, если в жилом помещении несколько собственников», – заявил генеральный директор МособлЕИРЦ Владислав Колесников.

По его словам, с этого года МособлЕИРЦ заключил соглашение об информационном взаимодействии в электронном виде с банковскими структурами. Консолидированные действия МособлЕИРЦ, управляющих организаций, поставщиков ресурсов, администраций, банковских структур, надзорных органов и общественности позволят вывести работу по сбору долгов за ЖКУ на более эффективный уровень.