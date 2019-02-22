РИАМО – 22 фев. Сотрудники полиции МУ МВД России «Ногинское» задержали иностранца, подозреваемого в краже металлоконструкций с территории промышленного предприятия в подмосковных Электроуглях, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» обратился местный житель с заявлением о краже. Он сообщил, что с территории промышленного предприятия, расположенного на улице Рабочая в поселке Воровское, похищены металлоконструкции. Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей.

«Сотрудниками Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 25-летний уроженец одной из республик Средней Азии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.