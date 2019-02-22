РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. В тире полиции подмосковных Люберец прошло лично-командное первенство среди административных и правоохранительных структур по стрельбе из боевого оружия в пятницу, победителям вручили кубки и медали, говорится в сообщении пресс-службы муниципального управления МВД России «Люберецкое».

В соревнованиях приняли участие сотрудники отдела по городу Люберцы управления Федеральной службы безопасности РФ по Москве и Московской области, сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», МЧС, представители администрации городского округа, спорткомитета, а также работники фитнес-клуба «С.С.С.Р.».

«Двадцать второго февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия среди представителей органов безопасности и правопорядка Люберец. Командное место определялось по наибольшему количеству заработанных очков», – говорится в сообщении.

Первое место заняли сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», второе место у сотрудников ФСБ, на третьем – работники фитнес-клуба «С.С.С.Р.» Люберец. Им вручили кубки и медали.

Победителем в номинации «Лучший стрелок» стал сотрудник МУ МВД России «Люберецкое» Артур Хорев. В номинации «Робин Гуд» лучшим стал его коллега Петр Душанин. Сотрудник ФСБ Максим Цветков победил в номинации «Батяня Комбат», а в номинации «Мушкетер» – сотрудник клуба «С.С.С.Р.» Николай Дворцов.