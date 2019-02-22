РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 22 фев. Жителям подмосковных Люберец в парке «Наташинские пруды» 23 февраля бесплатно покажут экстремальное силовое шоу, сообщил «РИАМО в Люберцах» зампредседателя по общим вопросам «РосМолСпорт Московской области» Александр Цимлянский.

«РосМолСпорт Московской области» на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, представит экстремальное силовое шоу «Русский характер»! Ожидаем Вас 23 февраля в 12:00 в парке«Наташинские пруды» Люберец», - сказал Цимлянский.

Он добавил, что в программе шоу представят новый сложный комбинированный номер от Сергея Агаджаняна и супер-сет от Сергея Чуприны. Оба спортсмена являются членами «РосМолСпорт Московской области».

«Приходите поддержать ребят и вместе весело провести время. Будет интерактив со зрителями», - заключил Цимлянский.