РИАМО – 22 фев. Клиентам банка «Возрождение» теперь доступен вклад «Традиции роста», минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«С 22 февраля банк «Возрождение» запустил новый вклад «Традиции роста» с доходом до 8,26% годовых в рублях. Разместить вклад можно от 1 месяца до 3 лет», — говорится в сообщении.

Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей или 300 долларов США, или 300 евро. Довложения и частичные снятия не предусмотрены. Открыть депозит можно любым удобным для клиента способом: в интернет-банке, в личном кабинете банкомата или терминала, а также в офисах «Возрождения».