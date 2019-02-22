РИАМО - 22 фев. Управление Россельхознадзора при проверке индивидуального предпринимателя в Можайском городском округе выявило многочисленные нарушения ветеринарного законодательства и безопасности пищевой продукции, говорится в сообщении пресс-службы управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Магазин находится в поселке Уваровка на Привокзальной площади, дом 2.

«Реализация мясных полуфабрикатов, фарша и шашлыка осуществляется без декларации о соответствии, идентифицировать данную пищевую продукцию и ее безопасность для потребителя не представляется возможным. Продукция не имеет маркировки, позволяющей идентифицировать дату изготовления, изготовителя и сроки годности», – говорится в сообщении.

Кроме того, в подсобном помещении магазина был расположен ларь-морозильник, заполненный продукцией неизвестного происхождения. Сопроводительная документация и заключение ветеринарного специалиста о безопасности данного мясного сырья отсутствовали.

В мусорном ведре с маркировкой «для отходов» специалисты выявили наличие биологических отходов. Договор на утилизацию биоотходов, а также договор выполненных работ на момент проверки не были представлены.

«За выявленные нарушения технического регламента и ветеринарно-санитарных правил ИП Вакуляк Я.В. привлечен к административной ответственности <…> в виде наложения штрафов на общую сумму 23 тысяч рублей», – заключается в материале.