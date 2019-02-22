РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Более 80 врачей устроились на работу в Подольскую районную больницу по программе «Земский доктор».

«Программа «Земский доктор» реально способствует привлечению медицинских работников: на ее условиях в Подольской районной больнице работает уже 81 человек», – написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Подольска Николай Пестов.

Он отметил, что в конце прошлого года на бульваре 65-летия Победы в Подольске начала принимать пациентов новая комплексная поликлиника на 850 посещений в смену. Она оснащена по самым современным требованиям, обслуживает порядка 50 тысяч жителей. В ней работают и специалисты, привлеченные по программе «Земский доктор».

Пестов также напомнил о том, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию Российской Федерации, говоря о необходимости сбережения народа России, поручил активизировать работу по модернизации отечественного здравоохранения и особенно его первичного звена: поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. В обиход ввели такое понятие, как «бережливая поликлиника», где должно значительно сократиться время ожидания у кабинета врача.

Согласно программе «Земский доктор», желающие лечить жителей деревень и поселков имеют право на получение одного миллиона рублей. Это целевая помощь, не облагаемая налогом. Использовать ее можно на приобретение квартиры, дома или земли, строительство жилья.

Участникам программы должно быть не более 50 лет. Предполагается высшее образование по медицинской специальности, включая пред или последипломную специализацию. Трудовой договор с медучреждением заключается на пять лет. Также у врачей не должно быть жилья в указанной местности.