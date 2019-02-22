РИАМО - 22 фев. Покупка апартаментов может оказаться высокорисковым мероприятием для любого, кто планирует приобрести их на стадии строительства и в качестве единственного места проживания, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Апартаменты во всем мире востребованный формат недвижимости, рынок которых регулируется местным законодательством. В российских нормативных актах до сих пор отсутствует их точное определение», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

При внешней схожести, апартаменты и квартиры имеют одно существенное отличие – применение к их приобретателям норм 214-ФЗ. В действительности, закон о долевом строительстве распространяется как на покупателей жилых помещений, так и на покупателей апартаментов, но если в отношении первых он применим в полном объеме, то на вторых «работает» только в одном случае: как гарант от двойных продаж.

Сегодня оформление покупки апартаментов чаще всего происходит по той же схеме, что и покупки квартиры: через государственную регистрацию договора долевого участия (ДДУ) в Росреестре. Именно это действие застройщика и защищает покупателя от двойных продаж. На этом распространение правил федерального закона на покупателей апартаментов заканчивается. Тогда как значительная часть таких покупателей уверена, что действующий ДДУ гарантирует им исполнение всех обязательств застройщика, но это не так.

«На помощь государства в вопросах «воздействия» на застройщика апарт-комплекса рассчитывать будет сложно. У государства просто нет таких полномочий. А что делать при срыве сроков строительства? Как достраивать апартаменты, если застройщика, например, признают банкротом? Эти аспекты никак не регламентируются 214-ФЗ. В отличие от объектов жилой недвижимости», – отметила председатель комитета.

Помимо этого, в Москве продолжаются случаи заключения «предварительных договоров купли-продажи» апартаментов, на строительство которых властями не выдавались разрешительные документы.

«Совсем недавно мы информировали общественность о скандальной ситуации вокруг лофтов компании Red Development. От действий этого застройщика пострадало 450 человек, которые по закону не могут быть признаны обманутыми участниками долевого строительства. А сегодня сталкиваемся с продажами апартаментов в помещениях бывшего завода по адресу: Серпуховский вал, дом 7 строение 2, 3, 4, 7. И опять граждане отдают свои деньги, не запрашивая документы на строительство, а ведь это первое, что нужно требовать у застройщика», – пояснила Пятова.

К обязательным для проверки документам при заключении ДДУ относятся: разрешение на строительство объекта (выдается Мосгосстройнадзором), проектная декларация (должна быть размещена в открытом доступе на официальном сайте объекта или застройщика), правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о собственности, договор аренды).

«Очевидным преимуществом апартаментов является их цена: как правило, они дешевле квартир. Безусловно, это важный критерий при покупке, но не достаточный, чтобы составить полное представление об этом виде недвижимости. С этой целью мы подготовили и опубликовали на своем сайте «Памятку покупателя апартаментов», в которой изложили все их недостатки и преимущества, а также указали полный перечень документов, которые необходимо запрашивать у застройщика. Надеюсь, этот материал будет полезен всем, кто сейчас задумывается об оформлении такой покупки», – резюмировала руководитель ведомства.