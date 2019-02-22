РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске многодетная мать обратилась за помощью в полицию из-за издевательств мужа, по данному факту проводится проверка, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью.

«В полицию Подольска поступило заявление от женщины 1984 года рождения, у которой трое несовершеннолетних детей. Она пожаловалась на издевательства мужа. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – сказал сотрудник.

По информации других СМИ, жалоба поступила на мужчину 1983 года рождения за то, что он бьет детей и не дает им кушать, выбрасывая продукты.