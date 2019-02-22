РИАМО - 22 фев. Станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии столичной подземки, закрытые из-за строительства Большой кольцевой линии, возобновят работу 23 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская».

«На 2 дня раньше откроем для пассажиров пять станций Сокольнической линии московского метро», — написал Собянин в Twitter.

Он уточнил, что «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» возобновят работу в 5:30 23 февраля.