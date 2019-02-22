РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В парке поселения Малаховка подмосковных Люберец в пятницу прошло тематическое мероприятие «Русский солдат не знает преград», в его рамках провели тематическую викторину, посвященную армии и Дню защитника Отечества, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудник парка Ирина Левицкая.

«Сегодня (22 февраля – ред.) в Малаховском парке культуры и отдыха прошло мероприятие «Русский солдат не знает преград». Его мы организовали совместно с центральной библиотечной системой Малаховки. В его рамках провели викторину для детей и взрослых, она касалась армии и Дня защитника Отечества», – сказала Левицкая.

Она добавила, что также участники мероприятия могли посетить выставку рисунков, посвященную празднику.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.