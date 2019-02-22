РИАМО - 22 фев. В январе 2019 года управление Росреестра по Московской области по заявлениям более чем 1,4 тысячи собственников недвижимости в Подмосковье внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметки о запрете на проведение сделок без личного участия, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В соответствии с заявлениями собственников в ЕГРН вносятся отметки, исключающие возможность проведения сделок в отношении объектов недвижимости на основе доверенностей и иных документов.

«Считается, что использование подложных документов один из самых распространенных способов незаконного отчуждения дорогостоящих объектов подмосковной недвижимости. Надежной страховкой от действия мошенников может стать запрет на любые действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. По статистике управления в 2018 году в ЕГРН внесено 25,4 тысячи записей о запрете на сделки, в 2017 году было 25,1 тысячи таких записей», – отмечается в сообщении.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений о запрете на сделки без личного участия оказывается бесплатно. Обратиться с заявлением можно в любой удобный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.