РИАМО – 22 фев. Несанкционированное химпроизводство приостановили в жилом доме в столичном районе Коптево, в одном из помещений разместили цех по производству обуви, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Несанкционированное химпроизводство пресечено по адресу: улица Лихоборские Бугры, дом 4, корпус 1.

«По жалобам жителей Госинспекцией по недвижимости проведено комиссионное обследование нежилых помещений, расположенных на первом этаже 18-ти этажного многоквартирного жилого дома. Жильцы жаловались на превышение уровня шума и едкий запах, который распространялся по дому», – отмечается в сообщении.

Проверкой установлено, что в нежилых помещениях, которые город предоставил в аренду для использования под офис, функционирует цех по производству и тестированию водоотталкивающих пропиток для одежды и обуви.

«Для изготовления пропиток использовали химические реактивы, что и стало причиной появления едкого химического запаха и беспокойства жителей», – уточняется в сообщении.

Кроме того, выявлена незаконная перепланировка городских нежилых площадей. Возбуждено административное производство.

«В настоящее время вредное химическое производство остановлено. Инициирована процедура расторжения договора аренды», – заключается в материале.