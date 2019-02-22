РИАМО - 22 фев. Полицейские разыскивают безбилетника, который ударил ножом контролера в вагоне поезда между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщил РИАМО в пятницу пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 12:40 в вестибюле станции метро «Текстильщики» мужчину, прошедшего турникеты, остановили два сотрудника ГКУ «Организатор перевозок» для проверки проездного документа. В ответ пассажир оттолкнул одного из них и побежал к поезду. Контролеры последовали за нарушителем и зашли в вагон, где во время движения поезда безбилетник ранил одного из них предметом, похожим на нож. На станции «Кузьминки» злоумышленник выбежал из вагона и скрылся», – сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудники УВД на метрополитене оперативно вызвали наряд скорой помощи для пострадавшего работника.

«Прибывшие врачи поставили мужчине предварительный диагноз: «колото-резаное ранение груди». Его направили в НИИ Склифосовского», – добавил Мышляев.

По его словам, полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшедшего, также заказан видеообзор с камеры наблюдения.

«Ведутся мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого», – заключил собеседник агентства.