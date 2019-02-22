РИАМО - 22 фев. Автобусы «Мострансавто» перевезут ветеранов Великой Отечественной войны и участников церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову в Москве, торжественное событие состоится 23 февраля, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Для перевозки участников мероприятия будут выделены автобусы большой вместимости и повышенной комфортности из трех филиалов «Мострансавто» – Дмитрова, Ивантеевки и Мытищ», – говорится в сообщении.

Перед выходом на маршруты все транспортные средства, обслуживающие мероприятие, пройдут обязательный контроль. Специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

С водителями проведут дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки и управления транспортными средствами в зимний период.