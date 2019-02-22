РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Николай Москалев поздравили жителей городского округа с наступающим Днем защитника Отечества и пожелали им мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Как отмечается на сайте, Подольск всегда имел стратегическое значение для России. Его мощные промышленные предприятия составляют основу оборонно-промышленного комплекса страны. Невозможно представить сегодня производство артиллерийского, стрелкового, противотанкового вооружений, оборудования для атомных подводных лодок и надводных кораблей, космических систем без продукции подольских конструкторов, изобретателей, ученых, без труда рабочих рук.

«Мы помним героев Отечественной войны 1812 года, прославивших нашу землю в сражениях с наполеоновскими войсками. Наша благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, в которой более 40 тысяч наших земляков воевали на всех фронтах. Мы отдаем дань уважения воинам современной российской армии, стоящим на страже мирных завоеваний и безопасности нашей родины, воинам-интернационалистам, защитившим интересы государства, его конституционный строй, в горячих точках мира», – говорится в сообщении.

Широко известны своими разработками, испытаниями и выпуском новых образцов военной техники и вооружения Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), НИИ НПО «Луч», КБАЛ имени Л.Н. Кошкина, ОКБ «Гидропресс», Подольский электромеханический завод, отметивший в 2018 году свое 100-летие, Климовский специализированный патронный завод. В интересах обороны страны, развития ее военно-промышленного комплекса продолжает успешно работать машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», который готовится к своему вековому юбилею.

Пестов и Москалев пожелали ветеранам, сегодняшним и будущим защитникам Отечества, всем жителям Подольска доброго здоровья, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, успехов в благих делах и светлых начинаниях.