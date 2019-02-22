РИАМО - 22 фев. В День защитника Отечества центры госуслуг «Мои документы» изменят режим работы, 23 февраля офисы работать не будут, в остальные дни, в том числе в предпраздничную пятницу, 22 февраля, они принимают посетителей в обычном режиме — с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В преддверии праздника, 22 февраля, в центрах «Мои документы» пройдут мастер-классы. Например, в центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово специалисты научат маленьких посетителей делать тематические сувениры своими руками, сотрудники центра «Мои документы» района Сокольники проведут занятие «Открытка своими руками» и познакомят с различными техниками изготовления поздравительных карточек, а в центре госуслуг района Внуково на мастер-классе «Живые открытки» все желающие попробуют создать 3D-открытки», – отмечается в сообщении.

Также в честь Дня защитника Отечества в центрах «Мои документы» пройдет акция: 22, 24 и 25 февраля оформить права на недвижимость или поставить ее на кадастровый учет можно в сокращенные сроки. Услугу «Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав» во всех офисах предоставят на два дня быстрее.

Таким образом, государственная регистрация прав займет семь рабочих дней, а постановка имущества на кадастровый учет – пять рабочих дней. Обе услуги одновременно горожане получат за 10 дней.

Подать документы можно в любом центре госуслуг «Мои документы» независимо от места регистрации. Акция не распространяется на юридических лиц и заявителей, действующих по доверенности.