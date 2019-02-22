РИАМО – 22 фев. С предпринимателями Солнечногорска обсудили новую концепцию облика торговых объектов и рекламы, в ней прописаны специализации по направлениям сфер деятельности, которой коммерсанты обязаны следовать, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первая встреча с бизнес-сообществом муниципалитета для разъяснения новых требований внешнему облику нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций прошла в коворкинг-центре «Альянс».

«Необходимо сделать округ привлекательным, а бизнес – прозрачным. Для этого мы разработали единую архитектурную концепцию, определяющую внешний вид нестационарных торговых объектов, остановочно-торговых модулей и киосков. Она вносит единообразие в правила и требования, соответствует техническим, градостроительным регламентам и пожарной безопасности», – отметил директор Единого центра поддержки предпринимателей Солнечногорска Александр Свиридченков.

По его мнению, концепция определяет обязательный перечень элементов благоустройства, цветовые решения, освещение и размеры вывесок.

«Так, в новом дизайне оформления фасадов и прилегающей территории присутствуют композитные материалы, стилизованные под дерево, матовые темно-серые панели, а названия вывесок предлагается сделать объемными с контурной светодиодной подсветкой», – дополнил Свиридченков.

Также для упорядочения предпринимательской деятельности была разработана схема размещения нестационарных торговых объектов. В ней прописаны специализации по направлениям сфер деятельности, которой коммерсанты обязаны придерживаться.

«Например, при категории «продовольственные товары» продажа алкоголя или незамерзающей жидкости недопустима. Контролировать соответствие будет постоянная группа мониторинга администрации Солнечногорска», – подчеркивается в сообщении.

Единый центр поддержки предпринимателей Солнечногорска оказывает консультационную помощь и услуги по полному сопровождению проекта.

«Центр расположен по улице Тельнова, дом 3/2. Все разъяснения по вопросам приведения к единому архитектурному облику НТО можно получить по телефону горячей линии: 8(496)263-85-47», – заключается в сообщении.