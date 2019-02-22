РИАМО – 22 фев. Жителям одного из домов в подмосковном Егорьевске по предписанию Госжилинспекции Московской области вернули порядка 600 тысяч рублей, переплаченных за отопление, говорится в сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

При проверке обращения жителя дома инспекторы выяснили, что «Егорьевское РСО» нарушало правила предоставления коммунальных услуг при начислении платы за отопление. По результатам проверки надзорное ведомство предписало провести корректировку платы за отопление в 2018 году.

«Управляющая компания «Егорьевское РСО» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета платы за отопление жителям дома №32 в 1-м микрорайоне Егорьевска. Сумма возврата составила почти 600 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По словам главного жилищного инспектора Вадима Сокова, выставление ежемесячной платы за отопление равными долями по итогам прошедшего года и ежегодная корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета предусматривается правилами предоставления коммунальных услуг.

«По истечении установленного срока управляющая компания отчиталась об исполнении предписания. Точная сумма корректировки составила 597 тысяч 848 рублей 45 копеек. Только автору обращения в Госжилинспекцию вернули более 7 тысяч рублей», – заключается в сообщении.