РИАМО - 22 фев. В городе Пересвет Сергиево-Посадского района 16 марта пройдет лыжная гонка в честь олимпийского чемпиона Александра Легкова, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это традиционное спортивно-массовое мероприятие в Подмосковье: впервые гонка в честь выдающегося спортсмена состоялась в 2015 году на той же локации. С тех пор она объединяет лыжников многих регионов.

«Гонки пройдут на дистанциях от 3 до 30 километров в пяти возрастных категориях. В гонки примут участие 1,5 тысячи человек. Бесплатная регистрация продлится до 12 марта на сайте Живуспортом.рф. Там же можно найти расписание и стартовые протоколы», – отмечается в сообщении.

Всем, кто выйдет на старт в день соревнований необходимо иметь паспорт, справку о допуске к занятиям физической культурой и оригинальный полис страховки.

«Всегда отрадно видеть, как знаменитые спортсмены делятся опытом с начинающими. Именно на это направлен «Кубок Александра Легкова»: уже четыре года он открывает новые таланты. Отдельное спасибо самому Александру за то, что помогает развивать массовый спорт в Московской области, благодаря его примеру все больше людей с разным уровнем подготовки принимают участие в любительских соревнованиях. Трасса «Метеор» уже стала трамплином в большой спорт: несколько лет назад тут регулярно тренировался сам Александр, а теперь она практически является достоянием спортивной истории Подмосковья», – подчеркнул министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков.