РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 фев. Дворы Королева, которые вошли в план благоустройства на текущий год, теперь можно посмотреть на интерактивной карте, сообщается в Instagram-аккаутне координационного совета муниципалитета.

«Какие дворы будут благоустроены в этом (2019 – ред.) году? Узнайте на интерактивной карте, опубликованной на портале координационного совета», – говорится в сообщении.

На карте отмечено 33 двора, их планируют благоустроить в текущем году.

Во всей Московской области в 2019 году планируется благоустроить не менее 1360 дворовых территорий, там установят лавочки и урны для сбора мусора.