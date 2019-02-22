РИАМО - 22 фев. Свыше 1,7 миллиона человек посетили панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Музее Победы на Поклонной горе за три года, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Трехмерная историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» открылась для посетителей в 2016 году в День защитника Отечества в Музее Победы. Она стала одной из визитных карточек музея. За три года работы ее посетило более 1,7 миллиона человек», – говорится в сообщении.

Трехмерная панорама была изготовлена питерской командой «Невский Баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко. Экспозиция занимает площадь около 600 квадратных метров. Она поражает зрителей своей исторической достоверностью, позволяя почувствовать напряжение последнего боя 1945 года.

Экспозиция составлена таким образом, что зрители не просто смотрят на застывшее изображение битвы, а сами окунаются в атмосферу боя и следуют по маршруту героев: настоящая брусчатка под ногами, гильзы и снаряды. Кроме того, посетители могут прикасаться к предметам трехмерной панорамы.