РИАМО - 22 фев. Власти Москвы отменили строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Шипиловская» и согласились с завершением работ по подготовке данного проекта планировки территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Строительство ТПУ планировалось в районе Зябликово Южного округа Москвы. Площадь проектируемой территории объектов ТПУ составила 7 гектаров.

«На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным жители района попросили обустроить Сквер Победы вместо планируемого строительства транспортно-пересадочного узла. Глава города поддержал инициативу москвичей и поручил проработать вопрос. Власти Москвы запланировали на данной территории новый парк», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она напомнила, что ранее здесь планировалось возведение ТПУ «Шипиловская» с многофункциональным комплексом и парковкой.