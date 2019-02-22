РИАМО - 22 фев. Движение транспорта на Киевском шоссе ограничили в связи со строительством пешеходного перехода до 30 июня и 31 декабря 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«На съезде с Родниковой улицы на Киевское шоссе в центр ограничено движение с 1 февраля по 31 декабря круглосуточно на одной полосе в каждом направлении», – говорится в сообщении.

Также движение ограничено на участке Киевского шоссе в районе пересечения с Родниковой улицей с 15 февраля по 31 декабря круглосуточно на одной полосе в сторону области.

Кроме того, ограничения ввели на съезде с Киевского шоссе в сторону станции метро «Саларьево» с 15 февраля по 30 июня круглосуточно на одной полосе.