РИАМО - 22 фев. Нарушения санитарно-технического состояния, санитарно-эпидемиологических и технологических режимов выявили на кондитерском производстве ООО «ТПК Тер Групп» в Дмитровском округе Подмосковья, деятельность предприятия приостановили на 30 суток, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Специалистами Дмитровского территориального отдела ведомства в ходе плановой проверки кондитерского производства ООО «ТПК Тер Групп» (Дмитровский округ, поселок Горки-25) выявлены нарушения санитарно-технического состояния, санитарно-эпидемиологических и технологических режимов при производстве кондитерской продукции.

«Для предупреждения инфекционной заболеваемости среди населения Московской области Дмитровским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Московской области материалы проверки для решения вопроса о временном приостановлении деятельности переданы в Дмитровский городской суд. В соответствии с решением суда от 23 января 2019 года деятельность предприятия приостановлена на 30 суток», – говорится в сообщении.

Контроль за деятельностью предприятий, осуществляющих производство кондитерской продукции, управлением Роспотребнадзора по Московской области будет продолжен.