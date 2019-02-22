РИАМО - 22 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в городском округе Озеры оштрафовали компанию за нарушения правил хранения подкарантинной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомством проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере карантина растений ООО «Озеры-Молоко», осуществляющим свою хозяйственную деятельность в городском округе Озеры.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения федерального закона «О карантине растений», единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза. Организация не проводит фитосанитарные обследования подкарантинного объекта на наличие карантинных объектов», – отмечается в сообщении.

В феврале 2019 года управлением за выявленные нарушения правил хранения подкарантинной продукции ООО «Озеры-Молоко» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, законному представителю ООО «Озеры-Молоко» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.