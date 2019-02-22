РИАМО – 22 фев. Более 170 памятников на территории Московской области привели в порядок по указанию регионального Госадмтехнадзора перед 23 февраля, лидерами по уборке признали Дмитров и Можайск, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Накануне Дня защитника Отечества Госадмтехнадзор провел ежегодную операцию «Мемориал», в рамках которой состоялись надзорные мероприятия за состоянием и содержанием мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.

«Инспекторы ведомства вместе с общественниками из «Молодой гвардии Единой России», «Юнармии», Российского военно-исторического общества проинспектировали памятники во всех муниципальных образованиях области. Так, 172 мемориала очищены от снега, наледи, убрана прилегающая территория», – отмечается в сообщении.

Наибольшее количество памятников и мемориалов приведено в порядок Дмитрове, Можайске, Волоколамске, Раменском, Зарайске, Домодедове и Коломне.

«Воспитание патриотизма очень важно для подрастающего поколения, и поэтому необходимо почитать памятники и воинские захоронения как символ отваги и доблести защитников Родины», – заключается в материале.