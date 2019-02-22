РИАМО - 22 фев. Корпуса №№ 10 и 10.1 в жилом комплексе «Мир Митино» полностью достроены и получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Возведенный корпус №10 общей площадью 53,2 тысячи квадратных метров состоит из семи секций переменной этажности (20-25 этажей). Корпус №10.1 представляет собой монолитное односекционное 24-этажное здание площадью 18,4 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Число квартир в корпусе №10 составляет 680, в корпусе №10.1 – 225. Одиннадцать помещений (корпус 10) и три (корпус 10.1) являются нежилыми. В них планируется разместить магазины, службы быта и предприятия сферы услуг, добавила она.

Как отметила Пятова, уже стартовала процедура выдачи ключей гражданам – участникам долевого строительства корпуса №8, на днях введенного в эксплуатацию.

«Два новых дома, как и корпус №8, возведены в составе первого этапа первой очереди строительства. Всего же его рамками предусмотрено строительство пяти жилых зданий. Два последних застройщик запланировал к сдаче на весну и лето», – уточнила она.

ЖК «Мир Митино» возводится в районе Митино на участке площадью 58,1 гектара. Первая очередь строительства включает 12 корпусов переменной этажности. Общая площадь всего проекта составит более 1 миллиона квадратных метров, из них жилья – 676 тысяч «квадратов» метров. Застройщик квартала – ООО «Рождествено».