РИАМО - 22 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске при досмотре срезов цветов эустомы из Нидерландов выявили карантинный для Российской Федерации объект – табачную белокрылку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид и уменьшается урожайность.