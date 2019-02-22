РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 фев. Мемориальную доску почетному жителю города, Герою социалистического труда Юрию Курбакову открыли в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«У дома №16 на Первомайской улице открыли мемориальную доску почетному жителю Красногорска – Юрию Курбакову, Герою социалистического труда», – говорится в сообщении.

Курбаков 65 лет отдал работе на Красногорском механическом заводе. Работал с системами управления бронетанковым огнем и прицелами для тактической авиации, с гордостью носил звания «Мастер – золотые руки» и «Заслуженный ветеран труда».

«Юрий Петрович оставил огромный след в жизни нашего района и городского округа. Это был истинно советский и российский человек, патриот с большой буквы. К сожалению, он не дожил до своего 90-летия», – сказал заместитель главы администрации Красногорска по социальной сфере Игорь Тельбухов.

Имя Курбакова занесли в энциклопедию «Лучшие люди России».