РИАМО - 22 фев. На западе Москвы ограничили движение в связи с реконструкцией инженерных сетей на Киевской улице, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города.

«Первый участок перекрытия действует в районе площади Киевского вокзала дома 11», – говорится в сообщении.

Также движение ограничили на Киевской улице в районе дома 2 и в районе дома 14, строение 22.

Ограничения действует с 18 февраля по 30 марта, круглосуточно, до 1 полосы.