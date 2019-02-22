РИАМО – 22 фев. Добровольцы проекта «Мечтай со мной» исполнили мечту 8-летнего Данилы Белова из Московской области, мальчик поучаствовал в профессиональной фотосессии, говорится в сообщении пресс-службы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».
«Волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной» воплотили в реальность заветное желание тяжелобольного Данилы Белова из Московской области, который мечтал побыть в роли профессиональной модели», – отмечается в сообщении.
Восьмилетний Даня любит фотографироваться. Тетя мальчика, которая занимается фотографией, часто делает кадры с ним.
«Когда его спрашивают, о чем он мечтает, Даня без раздумий говорит, что его мечта – побыть настоящей моделью», – добавляется в сообщении.
Благодаря проекту «Мечтай со мной» при помощи модельной школы Dolce Vita в Москве для мальчика был организован мастер-класс по актерскому мастерству от известного артиста Андрея Лебедева.
«Вместе с ним мальчик выполнял самые разные упражнения и играл в игры, которые позволили Дане раскрыться с новых сторон», – уточняется в сообщении.
Кроме того, мальчик поучаствовал в профессиональной фотосессии.
«Опытный фотограф и профессиональные модели поделились с Даней секретами позирования и рассказали, как правильно вести себя перед камерой», – резюмируется в сообщении.
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