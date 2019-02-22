РИАМО – 22 фев. Храм всех Святых на Кулишках в районе Китай-город в Москве ждет реставрация, здесь расчистят фасады и воссоздадут лестницы на колокольне, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Специалисты воссоздадут утраченные детали, планировки и убранство разных эпох. Это поможет увидеть, как формировался памятник архитектуры, первые упоминания о котором относятся к XIV веку.

«Церковь рядом со станцией метро «Китай-город» отреставрируют. Соответствующий проект согласовал столичный департамент культурного наследия. Храм из красного кирпича был построен на рубеже XVI–XVII веков на месте деревянной церкви XIV века. Сегодня он признан объектом культурного наследия федерального значения», – отмечается в сообщении.

По одной из версий, название церковь получила из-за того, что ее построили на окраине. «Кулишки» в те времена означало «на краю земли», а район Китай-города находился на границе старой Москвы.

«По другой версии, церковь строилась на лугу при впадении Яузы в Москву-реку. Эти земли москвичи в старину называли кулишками, или кулижками (кулигами). Третья же версия гласит, что храм был заложен в честь воинов, павших на Куликовом поле в 1380 году. Считается, что некоторые были погребены у стен церкви», – подчеркивается в сообщении.

Двухъярусное здание с луковичной главой выдержано в стиле московского барокко. К нему примыкает трехъярусная восьмиугольная колокольня, которую также венчает главка с крестом.

«Фасад украшает белокаменная резьба в виде многочисленных декоративных элементов: пилястр (вертикальный выступ стены, условно изображающий колонну), кокошников, ложных окон, межэтажных поясов, сандриков (декоративный архитектурный элемент, небольшой карниз)», – перечисляется в материале.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов уточнил, что этот древний храм является одним из наиболее выразительных образцов архитектуры XVII столетия.

«Его отличают сложность очертаний, обилие деталей, яркое цветовое решение. За свою долгую историю церковь Всех Святых на Кулишках неоднократно горела. Проект реставрации составлен таким образом, чтобы выявить и сохранить разные этапы формирования памятника. Именно поэтому он предполагает воссоздание утраченных деталей, планировок и убранства разных эпох», – дополнил он.

Глава ведомства подчеркнул, что работы будут проводиться по методу фрагментарной реставрации. Такой подход предполагает, что подлинные архитектурные элементы будут максимально сохранены и восстановлены.

«Так, специалисты намерены раскрыть заложенные арочные, оконные и дверные проемы, воссоздать утраченные лестницы на колокольне. Внутренние стены храма расчистят от следов поздних покрасок и покроют белой известкой, окна и металлические ставни восстановят по историческим аналогам. Входные двери демонтируют, а вместо них установят новые, выполненные по архивным фотографиям (за образец взяты интерьеры храма по проекту архитектора Константина Быковского 1877 года)», – поясняется в сообщении.

По отдельному проекту отреставрируют живопись на сводах и стенах. Кроме того, расчистят фасады, а кирпичную кладку восстановят под наблюдением химика-технолога.

«Реставрация также затронет чугунный навес и каменные ступени крыльца. Поверхности кирпичных стен фасадов будут окрашены красным цветом, выступающие архитектурные детали – белым», – добавляется в пресс-релизе.

Первое упоминание о церкви Всех Святых относится к 1365 году. В летописи говорится об опустошительном московском пожаре, который начался от храма, однако точное местоположение церкви не указано. В 1488 году, как свидетельствует летопись, деревянная церковь горела вместе с прилегающей застройкой.