РИАМО – 22 фев. Почти 70% подмосковных школ имеют высокоскоростной интернет, в регионе будут работать над улучшением доступа к Сети, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье все общеобразовательные учреждения имеют доступ в интернет, из них 69,5% школам доступно высокоскоростное соединение: скорость не менее 50 мегабит в секунду», – отметила Забралова.

Она уточнила, что мероприятия в части обеспечения интернет-соединением образовательных организаций являются частью проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Процесс обучения сейчас тяжело представить без использования возможностей, которые дает доступ в интернет. Именно с его помощью можно в любой момент найти необходимую информацию, воспользоваться Школьным порталом Московской области. Подмосковные школы шагают в ногу со временем – доступ в интернет есть у всех учреждений», – заверила Забралова.

Она подчеркнула, что в регионе будут работать над улучшением доступа к Сети, стремиться в самое ближайшее время обеспечить всем учреждениям высокоскоростную связь.