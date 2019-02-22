РИАМО - 22 фев. По делу преступной группировки, организатором которой был молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк, задержали жителя Московского региона Александра Коркина, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.

«Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 миллиардов рублей», — добавила Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.