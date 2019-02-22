РИАМО - 22 фев. Контролер на станции «Кузьминки» Таганско- Краснопресненской линии столичного метро получил ножевое ранение после того, как остановил безбилетника, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Контролеры в метро остановили пассажира, чтобы проверить билет. После выяснилось, что у него нет билета. В ходе конфликта он нанес ножевое ранение контролеру», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажир скрылся с места происшествия.

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