РИАМО – 22 фев. Арбитражный суд признал законным предписание Госжилинспекции Московской области в отношении АО «Протэп» из городского округа Протвино, они не установили приборы учета в доме №3 в Центральном проезде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жителей дома жилищные инспекторы выдали предписание с требованием в течение полугода оснастить многоквартирный дом приборами учета используемой тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

«По истечении установленного срока составили административный протокол по статье 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор», – говорится в сообщении.

Коммунальщики пытались оспорить законность этих документов в областном арбитраже. Однако тот посчитал, что данные требования не подлежат удовлетворению.

По словам главного государственного жилищного инспектора Подмосковья Вадима Сокова, ресурсоснабжающая организация оспаривала выданные ей предписание и протокол об административной ответственности.

Арбитражный суд Московской области не нашел оснований для удовлетворения требований АО «Протэп» из городского округа Протвино к Госжилинспекции Московской области.

«Суд отметил, что он не наделен полномочиями прекращать производство по делу об административном правонарушении. Также арбитраж напомнил, что уже рассматривал аналогичный спор между «Протэпом» и Госжилинспекцией в прошлом году, и тогда наши доводы были признаны обоснованными», – сказал Соков.

По его словам, ресурсоснабжающая организация оспорила предписание надзорного ведомства позже установленного законом срока.

«Поэтому и в этой части заявление АО «Протэп» было оставлено без удовлетворения», – заключил Соков.