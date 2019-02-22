РИАМО - 22 фев. Загруженность столичных дорог прогнозируется в восемь баллов из десяти возможных к шести вечера в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения в движении транспорта начнутся около 16 часов, тогда сервис прогнозирует пробки в семь баллов, к 18:00 они вырастут до восьми баллов. После 19 часов машин на дорогах столицы станет меньше и загруженность вновь составит семь баллов.

По состоянию на 13:50 пятницы, в столице улицы и дороги загружены на шесть баллов из десяти.

Москвичей попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях в течение ближайших двух дней, чтобы коммунальщики быстрее справились с последствиями снегопада в городе.