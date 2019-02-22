РИАМО - 22 фев. В Троицком и Новомосковском округа столицы в текущем году планируется ввести в эксплуатацию пять пожарных депо, каждое рассчитано на 4-6 машин, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«В Троицком и Новомосковском округах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина активно реализуется городская программа «Безопасный город». Четыре пожарных депо мы уже построили, они действуют в поселениях Киевский, Щербинка, Михайлово-Ярцевское и Кленовское. Каждое депо рассчитано на 4-6 машин», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что в текущем году пожарные депо откроют в поселениях Краснопахорское, Щаповское, Роговское, Марушкинское и Московский.

В каждом из пожарных депо предусмотрено все необходимое для эффективной службы: машиноместа, средства связи и оповещения, спасательное оборудование, учебные классы, специальные помещения для занятий, работы и отдыха.

Жидкин подчеркнул, что новые территории Москвы развиваются динамично, поэтому программа «Безопасный город» будет реализовываться и в дальнейшем.

«Планы по проектированию и строительству в ТиНАО объектов противопожарной инфраструктуры сформированы до 2021 года включительно», - уточнил он.

Всего с 2019 по 2021 год в ТиНАО за счет средств бюджета планируется построить и ввести в строй 13 пожарных депо. Места их размещения и очередность их ввода в эксплуатацию согласованы с управлением МЧС по Москве.