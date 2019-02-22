РИАМО – 22 фев. Банк России намерен ввести стандартную форму договора для депозитов вкладчиков, сообщает Газета.ru.

Тем самым Центробанк хочет прекратить практику введения в заблуждения банками своих вкладчиков.

«Банки нередко вводят клиента в заблуждение, обещая высокую ставку по вкладу только в случае выполнения ряда условий – например, заключения договора страхования или расходов по кредитной карте. В результате вкладчики получают совсем не тот доход, на который рассчитывают», – отмечается в сообщении.

Банк России хотел бы ввести стандартную форму договора (это называется KID — key information document в иностранном праве) для всех наиболее востребованных финансовых услуг.

«И на этот год у нас есть цель стандартизировать таким образом около 30 финансовых продуктов, среди которых, в частности, договор вклада», – заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Эксперты солидарны с тем, что стандартизировать договор банковского вклада необходимо.