РИАМО - 22 фев. Частный дом загорелся на улице Зеленой в подмосковном Воскресенске, его тушили десять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«21 февраля в 22:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Воскресенск, улица Зеленая. В 02:17 ликвидация», - говорится в сообщении.

В результате возгорания пострадавших нет. Пожар тушили девять человек и три единицы техники.