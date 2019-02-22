РИАМО – 22 фев. Военнослужащий из Московской области стал обладателем 1,7 миллиона рублей в рамках жилищной лотереи, говорится в сообщении пресс-службы компании «Столото».

До недавнего времени в семье Несмашных из Подмосковья в лотерейную удачу верил только Дмитрий, супруга Юлия к участию мужа относилась нейтрально.

«Но все изменилось после 310-го тиража «Жилищной лотереи», в котором мужчина выиграл квартиру стоимостью 1 700 000 рублей!» – отмечается в сообщении.

О столь знаменательном событии глава семейства Несмашных узнал по телефону. Мужчине позвонила ведущая телевизионной передачи «Зарядись удачей!» Виктория Панина в прямом эфире и сообщила о призе.

«Обычно я покупаю билеты с любимыми числами, знаменательными датами, но в этот раз выбрал случайный, даже не посмотрел на комбинацию», – вспоминает победитель.

На оформление приехали всей семьей. На что потратят выигрыш, супруги Несмашные уже решили: начнут строительство дачного дома. Это их давняя мечта. Благодаря участию в «Жилищной лотерее» она исполнится.

«Дмитрий – военнослужащий, Юлия – менеджер по работе с клиентами, в свободное время подрабатывает организатором праздников. Сын Костя учится в первом классе, занимается единоборствами. Победители стараются вести активный образ жизни: часто гуляют на свежем воздухе, любят кататься на коньках», – резюмируется в материале.