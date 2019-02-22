РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. Около 500 кормушек изготовили и развесили на территории городского округа Люберцы в рамках экологической акции «Покорми птиц», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Жители городского округа активно поддержали областную акцию «Покорми птиц». С самого начала в ней приняли участие более 8 тысяч человек, всего изготовили и повесили около 500 кормушек для птиц», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за время реализации экопроекта более 60 детских садов и школ муниципалитета поддержали призыв к помощи птицам в холодное время года.

«В школах и детских садах проводятся мастер-классы по созданию кормушек для птиц, во время которых детям рассказывают о правилах кормления и ухода за пернатыми», – отметил Ружицкий.

Экологическая акция «Покорми птиц» завершится в Подмосковье 25 февраля. После этого будут объявлены результаты экопроекта, назовут самых активных участников и победителей.