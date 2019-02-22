РИАМО - 22 фев. Более 800 единиц спецтехники очищают от снега дороги Московской области, также проводится обработка трасс против гололеда, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Дорожные службы Подмосковья продолжают работу в усиленном режиме. За минувшие сутки дорожные службы Московской области провели полный цикл обработки противогололедными материалами и очистки от снега региональной сети автодорог, протяженность которой составляет 14,5 тысяч километров дорог», – говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, в работах по зимнему содержанию задействовано свыше 800 единиц спецтехники.

«В настоящее время продолжаются работы по обработке региональных дорог реагентами и очистке их от снега. При необходимости на линию будет выведена дополнительная дорожная техника», – отметил Гержик.

В пятницу в Московской области синоптики прогнозируют снег, местами сильный, местами гололедица. Температура воздуха – минус 7-10 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 8-17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба Ожидаемое количество осадков – 0,5 миллиметра.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте», – добавляется в материале.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах.