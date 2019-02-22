РИАМО – 22 фев. В 14 домах подмосковного Дзержинского 26 февраля отключат электроэнергию, света не будет в домах на улицах Лесной и Угрешской, сообщается в группе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаем вам, что в связи с ремонтными работами на распределительной подстанции 26 февраля будет производиться отключение электроэнергии в многоквартирных домах №№26, 26Б, 26В, 28, 28А, 30, 32 на Угрешской улице и в домах №№13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21 на Лесной улице», – говорится в сообщении.

Электроэнергию отключат с 9:00 до 10:00 и с 15:00 до 17:00.