РИАМО – 22 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разработать предложения о совершенствовании контроля качества еды и воды, сообщает Газета.ru.

Об этом говорится на сайте правительства. Срок выполнения поручения указан до 12 апреля.

«Заместителю председателя правительства России Голиковой представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции», – поясняется в документе.

Данный перечень поручений дан по итогам встречи с членами Совета Федерации.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром Дмитрием Медведевым пожаловалась на плохое качество бутилированной воды и предложила ужесточить ее регулирование.