РИАМО – 22 фев. Россия направила Индии коммерческое предложение по многоцелевым истребителям МиГ-29, министерство обороны республики уже демонстрировало готовность купить дополнительную партию самолетов в составе 19 боевых и двухучебно-боевых экземпляров, сообщает kp.ru.

«Коммерческое предложение на самолеты и дополнительное оборудование направлено партнерам. Ожидаем решения индийской стороны», – отметил заместитель главы Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

Согласно контракту, цена одного истребителя составит 40,2 миллиона долларов США. Общая сумма, включая вооружение и обучение индийских военных, составит 846,6 миллионов долларов.

Стороны в настоящий момент обсуждают также модернизацию принадлежащего Нью-Дели парка истребителей Су-30МКИ. В случае начала сотрудничества работы будут проводится на производственных мощностях корпорации Hindustan Aeronautic Limited при содействии российских специалистов, добавил Пунчук.

Кроме того, в ближайшее время начнутся переговоры о поставках Индии переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С». В прошлом году данное вооружение выиграло тендер и было признано лучшим по ценовым характеристикам.