РИАМО – 22 фев. На нескольких участках в Центральном административном округе столице до 15 марта ограничили движение для автомобилистов в связи с реконструкцией водопроводной сети, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения. Период: с 18 февраля по 15 марта круглосуточно. Участок 1: Большая Переяславская улица в районе дома 8А. Участок 2: Большая Переяславская улица в районе дома 10. Участок 3: Большая Переяславская улица в районе дома 16. Особенности: одна полоса в каждом направлении», – отмечается в сообщении.

Кроме того, будут перекрыты участки в Астраханском переулке в районе дома 17/27 строение 1, дома 24 строение 4, дома 5, корпус 1. А также в районе пересечения с Яблонным переулком.